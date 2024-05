Tempesta d’amore: Christoph trova le prove per distruggere Markus… e Alexandra! | Anticipazioni italiane

Fino a dove è disposto a spingersi Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nella sua guerra contro Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)? Sarà questo l’interrogativo delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’albergatore si ritroverà tra le mani un’arma potentissima, che avrà però degli effetti collaterali indesiderati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra lascia Christoph

Da quando Alexandra lo ha lasciato improvvisamente, Christoph non ha avuto che un obiettivo: riprendersi la donna che ama e distruggere definitivamente Markus. L’albergatore ha infatti intuito che c’è quest’ultimo dietro la sofferta decisione della sua amata.

Pronto a tutto pur di liberarsi del rivale, Saalfeld ha dunque attivato i suoi contatti nella speranza di trovare qualcosa contro di lui. Tutto però è stato vano… almeno fino ad ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph trova le prove contro Markus

Tra pochi giorni Christoph riceverà infatti la notizia tanto attesa: i suoi investigatori hanno trovato delle prove schiaccianti che incastrano Markus per falso in bilancio! Ci sarà però un problema…

Se da una parte Saalfeld si troverà tra le mani un’arma potentissima per distruggere il suo rivale, dall’altra l’arma in questione avrebbe un effetto collaterale indesiderato: Alexandra! In quanto socia del marito, quest’ultima finirebbe infatti implicata nello scandalo.

Christoph sarà disposto a colpire anche la donna che ama pur di portare avanti la sua vendetta?