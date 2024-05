Tempesta d’amore: Eleni in coma! E Alexandra ripudia Christoph… | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo il terribile incidente di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), infatti, la situazione prenderà una piega inaspettata che andrà ben oltre le peggiori previsioni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni ha un incidente

Dopo settimane di schermaglie, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la rivalità tra Christoph (Dieter Bach) e Markus (Timo Ben Schöfer) per il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer) vedrà un’escalation senza precedenti… con conseguenze terribili!

Nel tentativo di sedare una furiosa lite tra i due nemici giurati, Eleni verrà infatti inavvertitamente spinta da Saalfeld, cadendo rovinosamente dalle scale proprio sotto gli occhi dei genitori. Un incidente che avrà conseguenze drammatiche…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni in coma

Ricoverata d’urgenza in ospedale, la ragazza verrà immediatamente sottoposta ad un intervento di neurochirurgia per fermare una grave emorragia al cervello. Purtroppo, però, l’esito non sarà quello sperato…

Mortificato, Michael (Erich Altenkopf) spiegherà infatti ai genitori di Eleni che quest’ultima è caduta in coma e nessuno può dire se o quando si risveglierà! Una notizia che (come comprensibile) devasterà Alexandra.

Fuori di sé dal dolore per le condizioni della figlia, la donna sfogherà tutta la sua rabbia contro l’unica persona (almeno ai suoi occhi) responsabile per l’accaduto: Christoph! E a quel punto tutto l’amore che l’ha un tempo legata all’albergatore sembrerà essersi tramutato in odio. Ma sarà davvero così? Seguici su Instagram.