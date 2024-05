Tempesta d’amore: Eleni si avvicina a Christoph! E Alexandra… | Anticipazioni italiane

Un nuovo, importantissimo legame umano sta per nascere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo un inizio a dir poco difficile, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) farà infatti un importante passo verso Christoph Saalfeld (Dieter Bach), ignorando che quest’ultimo è il suo padre naturale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph fa un passo verso Eleni

Entrata in scena come la primogenità ed erede professionale di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) Schwarzbach, Eleni si è rivelata avere origini diverse da quelle ufficialmente dichiarate. Come rivelato a noi spettatori da qualche settimana, la ragazza fu infatti concepita da Alexandra con Christroph appena prima che quest’ultimo lasciasse la fidanzata per sposare Xenia (Elke Winkens).

Non c’è dunque da stupirsi se per Alexandra è stato particolarmente doloroso vedere la figlia scagliarsi contro la sua relazione con Christoph e dimostrare disprezzo nei confronti di quest’ultimo. Ignaro delle profonde motivazioni dietro alla sofferenza della sua amata, l’albergatore ha dunque fatto un passo verso Eleni, chiedendole di dargli una chance per conoscerlo meglio. Un gesto che ha colpito molto la ragazza…

È stato allora che – complice una scena di intimità da lei osservata tra Alexandra e Christoph – Eleni ha capito quanto questi ultimi si amino, tanto da appellarsi a Markus per chiedere a quest’ultimo di rinunciare alla moglie. Un appello che, purtroppo, è stato vano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni si scusa con Christoph

Messa con le spalle al muro dal ricatto del marito, Alexandra è stata infatti costretta a lasciare Christoph, spezzando il cuore a quest’ultimo. E proprio la disperazione di Saalfeld porterà ad un inaspettato avvicinamento tra l’uomo ed Eleni…

La giovane Schwarzbach si scuserà infatti con l’albergatore per averlo giudicato male, sostenendo di aver capito quanto lui ami Alexandra. A quel punto anche Saalfeld chiederà perdono ad Eleni per aver involontariamente fatto soffrire lei ed i suoi fratelli…

Il risultato? Christoph ed Eleni si avvicineranno come mai prima e la scena verrà osservata proprio da Alexandra, toccando le corde più profonde del suo cuore. La donna sarà finalmente pronta a rivelare la verità sul legame di sangue tra i due? Seguici su Instagram.