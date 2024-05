Tempesta d’amore: Josie accusata di truffa! Sarà la fine della sua carriera? | Anticipazioni italiane

Tradire i propri valori non è mai una buona idea… Josie Klee (Lena Conzendorf) lo sa bene! Sempre onesta anche quando va contro i propri interessi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista si abbasserà a commettere una vera e propria truffa nella speranza di vincere un importante concorso. Un azzardo che le si ritorcerà contro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André convince Josie a commettere una truffa

Da ormai alcuni mesi Josie sta dimostrando di essere una vera e propria artista del cioccolato, in grado di realizzare creazioni estasianti sia da un punto di vista estetico che del gusto. Purtroppo, però, la concorrenza delle grandi aziende del settore le sta dando filo da torcere…

Decisa ad affermarsi come sommelière del cioccolato e a risollevare le finanze del Caffè Liebling, la ragazza si è dunque iscritta ad un importante competizione di praline di cioccolato. Peccato solo che la sua richiesta sia stata respinta, in quanto la Klee è ancora una tirocinante.

E così, nonostante la titubanza iniziale, Josie ha accettato la proposta di André (Joachim Lätsch) di iscrivere quest’ultimo al concorso… presentando però di fatto le praline della ragazza! Il loro trucco funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie viene smascherata

I problemi inizieranno quando gli organizzatori del concorso annunceranno che le praline dovranno essere preparate sul momento da ciascun maitre chocolatier iscritto alla competizione. Ben sapendo di non essere all’altezza della sua talentuosa allieva, André si sottoporrà dunque ad un duro training nella speranza di riuscire a realizzare delle praline che quantomeno si avvicinino ai capolavori della Klee.

Ebbene, sarà proprio la tensione per quell’imminente prova di abilità a portare lo chef ad abusare di sonniferi la sera prima della competizione. Una decisione che pagherà cara! L’indomani Konopka sarà infatti così alterato a causa dei farmaci assunti da non riuscire a concentrarsi durante il concorso…

Il risultato? Per evitare un disastro, Josie sostituirà le (pessime) praline realizzate da André con quelle da lei precedentemente preparate, riuscendo ad aggiudicarsi il primo premio! Purtroppo per lei, però, il giudice di gara scoprirà il suo inganno. E a quel punto saranno guai… Sarà la fine della carriera della Klee?