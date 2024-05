Tempesta d’amore: MAJA e FLORIAN tornano al Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti all’inatteso ritorno di due dei personaggi più amati degli ultimi anni: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), protagonisti della scorsa stagione! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Maja e Florian

In Italia siamo ormai arrivati a diciannove stagioni di Tempesta d’amore e altrettante coppie di protagonisti. Eppure alcune storie d’amore hanno avuto un impatto tale da influenzare altri personaggi nelle stagioni a venire…

È indubbiamente questo il caso della stagione con protagonisti Maja e Florian. Innamoratissimi ma divisi dall’odio tra le rispettive famiglie, i due sono riusciti non solo a ritrovarsi e ottenere il loro meritatissimo happy end, ma anche a portare alla redenzione Erik (Sven Waasner), trasformatosi in un padre e compagno amorevole dopo un passato da criminale incallito.

Come ricorderete, dopo aver affrontato mille ostacoli, alla fine Maja e Florian convolarono a giuste nozze per poi trasferirsi insieme negli Stati Uniti, dove l’affascinante guardiacaccia ha ottenuto un lavoro da sogno in un parco naturale. Il loro, però, non è stato un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian si rivedono al Fürstenhof

Tra pochi giorni Maja e Florian ricompariranno infatti a sorpresa al Fürstenhof… e la loro non sarà una semplice visita di cortesia! L’occasione che riporterà gli ex protagonisti della diciassettesima stagione nel luogo in cui si incontrarono sarà infatti un evento molto speciale: il matrimonio di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf)!

All’hotel a cinque stelle, però, i due troveranno anche altre persone a loro care: se Florian potrà ricongiungersi col fratello Erik e conoscerne finalmente la compagna Yvonne (Tanja Lanäus), Maja riabbraccerà invece la sua migliore amica Shirin (Merve Cakir), che – come sappiamo – sta affrontando un periodo molto difficile a causa della propria improvvisa cecità.

Insomma, la visita di Maja e Florian al Fürstenhof lascerà indubbiamente il segno… e non sarà l'ultima! Tra qualche mese il giovane guardacaccia tornerà infatti all'hotel a cinque stelle per affrontare un problema decisamente serio. Ed in questo caso la sua non sarà una semplice toccata e fuga…