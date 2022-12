Tempesta d’amore: Maja e Florian partono e inizia la 18^ stagione! | Anticipazioni italiane

Il momento del passaggio di consegne è arrivato! Dopo oltre un anno, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si prepareranno a iniziare la loro vita insieme. Prima però, avranno una missione da compiere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian aiutano Michael

Anche quest’anno a Tempesta d’amore i sentimenti hanno trionfato! Dopo mille peripezie, Maja e Florian sono infatti riusciti a ritrovarsi definitivamente, coronando la loro bellissima storia con un matrimonio da favola.

Se i due protagonisti hanno un futuro insieme, però, il merito è anche di una persona: Michael (Erich Altenkopf)! Se non fosse stato per il medico, infatti, Florian non sarebbe potuto guarire dalla terribile infezione che lo stava uccidendo. Per aiutare il suo giovane paziente, però, Niederbühl ha pagato un alto prezzo…

Dal momento che ha infranto il protocollo dei trial clinici permettendo a Vogt di assumere il farmaco, Michael è infatti finito sotto processo e rischia di perdere la licenza medica. Un’ingiustizia a cui Maja e Florian saranno determinati a porre rimedio… costi quel che costi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian escono di scena

Ebbene, sarà proprio grazie ad una bellissima iniziativa dei due neosposini che il bel dottore avrà salva la propria carriera. Maja e Florian riusciranno infatti a influenzare positivamente l’ordine dei medici raccogliendo testimoniante di amici e pazienti a favore di Michael.

Quest’ultimo verrà così riabilitato e potrà tornare a fare ciò che ama di più al mondo: aiutare gli altri. E a quel punto Maja e Florian potranno finalmente concentrarsi sul loro futuro insieme. Futuro, che, come sappiamo, sarà negli Stati Uniti!

Nel corso della puntata 3729 – in onda in Italia durante le Feste – Maja e Florian usciranno dunque di scena dopo essersi congedati da amici e parenti. Con la loro partenza il testimone passerà ad una nuova coppia di protagonisti, destinati a regalarci grandissime emozioni: Paul (Sandro Kitzel) e Josie (Lena Conzendorf).

Chiudiamo con una piccola anticipazione a lungo termine: quello di Maja e Florian non sarà un addio definitivo! Questi due amatissimi personaggi sono infatti destinati a tornare per una breve visita proprio in occasione delle nozze dei loro “successori”…