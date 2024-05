Tempesta d’amore: Valentina smaschera Markus… e lui la ricatta! | Anticipazioni italiane

Doveva essere il suo trionfo contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e invece Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) finirà per venire colpito dal suo stesso intrigo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo vedrà infatti le sue bugie smascherate dall’ultima persona che si sarebbe aspettato di veder agire contro di lui… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus accusa Christoph di aggressione

La guerra per il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer) è ufficialmente esplosa! Da ormai settimane Christoph e Markus hanno deciso di eliminarsi a vicenda nella speranza di poter così stare insieme alla donna che amano. La loro rivalità, però, finirà per portarli a perdere totalmente il controllo…

Dopo aver invano cercato un’arma in grado di rovinare il suo nemico giurato, Schwarzbach ha deciso di fabbricare lui stesso le prove che cercava: si è fatto selvaggiamente picchiare da un complice per poi accusare Saalfeld dell’aggressione!

Non contento della sua crudele calunnia, Markus arriverà a denunciare il rivale, che a quel punto rischierà la galera. Purtroppo per Schwarzbach, però, c’è qualcuno che sa la verità sul suo intrigo: Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ricatta Valentina

La ragazza ha infatti visto casualmente Markus mentre ordinava al proprio complice di colpirlo al volto e riferirà tutto a Robert (Lorenzo Patané), che la incoraggerà a riferire tutto alla polizia. E così – nonostante il suo odio per Christoph – Valentina si preparerà a salvare quest’ultimo dagli intrighi di Schwarzbach. Prima, però, vorrà dare a quest’ultimo una chance…

Per amore di Eleni (Dorothée Neff), Valentina riferirà dunque a quest’ultima quanto da lei visto e le chiederà di convincere Markus a costituirsi finché è ancora in tempo. Sconvolta, Eleni si rifiuterà di credere alle parole dell’amica, ma deciderà comunque di affrontare il genitore…

Ebbene, come prevedibile Markus negherà tutto, ma non riuscirà a convincere Alexandra (Daniela Kiefer). E così – pronto a tutto pur di salvare la faccia – Schwarzbach affronterà Valentina, minacciando di distruggere lei e la sua famiglia se lei non dovesse tenere la bocca chiusa! E ora? Seguici su Instagram.