Tempesta d’amore: Vanessa spezza il cuore di Carolin… e lei bacia Leon! | Anticipazioni italiane

Un colpo di scena inaspettato sta per complicare ulteriormente il triangolo con al centro Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Proprio quando tra quest’ultima e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) sembrava essere finalmente sbocciato l’amore, tra le due donne si insinuerà infatti un nuovo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Carolin fanno l’amore

Dilaniata dai suoi sentimenti per Carolin da una parte e Max (Stefan Hartmann) dall’altra, Vanessa sembrava finalmente aver preso la sua decisione: vuole rimanere insieme al fidanzato e creare una famiglia con lui. Peccato solo che cuore e ragione non sempre vanno a braccetto…

Proprio quando la Sonnbichler pensava di essersi lasciata alle spalle l’infatuazione per la Lamprecht, infatti, quest’ultima avrà un incidente a cavallo e sarà proprio la sua amata a soccorrerla. Sarà allora che tra le due donne si creerà un’attrazione irresistibile che le porterà a fare l’amore. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin bacia Leon

Benché entrambe al settimo cielo per la felicità, Vanessa e Carolin daranno all’accaduto un significato molto diverso: se la Lamprecht vi vedrà la conferma del fatto che lei e la Sonnbichler siano fatte per stare insieme, quest’ultima dichiarerà che i loro momenti di passione non hanno alcun valore!

Mentre Vanessa si concentrerà sul suo imminente matrimonio con Max, Carolin si troverà dunque ancora una volta col cuore spezzato e troverà conforto in Leon (Carl Bruchhäuser), l’unico a cui ha confidato quanto sta accadendo tra lei e la Sonnbichler.

Ebbene, uniti dalle comuni sfortune in amore, Carolin e Leon decideranno di trascorrere la serata insieme e si avvicineranno più del previsto… finendo per baciarsi! Un bacio a cui assisterà casualmente proprio Vanessa! Come reagirà quest'ultima? E ci sarà davvero un futuro per Leon e Carolin?