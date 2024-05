Terra amara, anticipazioni puntata 24 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni puntata Terra amara di venerdì 24 maggio 2024 (prima serata)

Gulsum è infuriata con Gaffur perché crede che lui l’abbia presa in giro. Si scopre in realtà che c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui avrebbero dovuto incontrarsi. Zuleyha, durante il colloquio con il suo l’avvocato, viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di dare un nuovo futuro agli abitanti di Cukurova, donando alla città il patrimonio ereditato.

Dopo un’ispezione, il ristorante di Colak viene fatto chiudere. Colak crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye, quindi ordina a Cevat di svitare i bulloni delle ruote della sua auto. Lutfiye però è stata messa sotto scorta dal procuratore che, grazie ai suggerimenti di Fikret, sospettava che Colak avesse in mente di ucciderla. Gli agenti della scorta sorprendono Cevat in flagrante, l’uomo decide di confessare e così Colak viene arrestato.

Dopo aver ceduto il patrimonio ereditato da Hakan agli abitanti di Culurova, Zuleyha viene osannata da tutta la popolazione. Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine. Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato.