Terra Amara anticipazioni: Raşit e Fadik, arriva una bella notizia (anzi due?)

Una bella notizia avrà per protagonisti Raşit Kaya (Şahin Vural) e Fadik (Polen Emre) nel corso dell’ultima puntata di Terra Amara. Prima del grande epilogo delle storie della dizi turca, gli “sposini” faranno infatti una scoperta che cambierà per sempre la loro vita…

Terra Amara, news: i malori di Fadik

Subito dopo la detenzione di Betul Arcan (Ilayda Cevik) e Abdülkadir Keskin (Erkan Bektas), arrestati rispettivamente per gli omicidi di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Fadik inizierà ad avvertire infatti delle strane nausee ogni volta che si troverà nei pressi della cucina.

Malori che, nel giro di poco tempo, verranno notati da tutti quanti, Gaffur (Bulent Polat) e Cevriye (Irmak Aydın) compresi, ma che passeranno del tutto inosservati a Raşit. E ad un certo punto, Fadik darà una risposta concreta ai suoi malesseri…

Terra Amara, spoiler: Fadik è incinta

Eh sì: lo avete sicuramente già capito anche voi. Unendo tutti i tasselli del puzzle, dato che sarà anche in ritardo di qualche settimana, Fadik dedurrà di essere incinta e si appresterà a comunicarlo a Raşit. Quest’ultimo, ovviamente, sarà felice all’idea di stare per diventare padre e anche Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si congratulerà con la sottoposta, ormai sua grande amica, per l’arrivo del bambino.

Insomma, per Raşit e Fadik la strada sarà spianata per un epilogo felice, ma tutto andrà per il verso giusto?

Terra Amara, trame: Raşit, Fadik e il gran finale…

Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà attendere gli ultimissimi minuti della dizi, quando una voce narrante spiegherà che cosa è accaduto ad ogni personaggio della telenovela. E per Fadik e Raşit, ve lo diciamo sin da ora, la sorpresa sarà doppia…