Terra Amara anticipazioni: Şermin costretta ad accettare un lavoro umile! Ecco quale

Una brutta fine nel vero senso della parola attende Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara. Rimasta senza l’appoggio della figlia Betul Arcan (Ilayda Cevik), in fuga da Cukurova dopo aver ucciso per errore Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) al posto della nemica Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la donna sarà infatti costretta ad accettare un umilissimo lavoro pur di mantenersi. Ciò le farà perdere ogni tipo di prestigio…

Terra Amara, news: Şermin non sa dove nascondersi

Le cose si metteranno male per Şermin nel momento in cui la polizia spiccherà un mandato d’arresto per Betul, colpevole di aver ucciso Hakan. Inconsapevole del fatto che la figlia sta cercando di dirigersi in Francia con Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), la Yaman inizierà a vagare senza una meta per tutta Cukurova, finendo per nascondersi nei rifugi dei dipendenti di Zuleyha e rubando qua e là del cibo con il quale rifocillarsi.

Una situazione decisamente estenuante per Şermin, che ad un certo punto perderà i sensi vicino al Comune della cittadina. Tale circostanza innescherà la bontà della sindachessa Lütfiye Duman (Hulya Darcan), la quale deciderà di darle ospitalità e cibo, per quale giorno, in una stanza di proprietà del municipio destinata ai lavoratori dello stesso. Ospitalità che però non sarà eterna…

Terra Amara, spoiler: Şermin costretta ad accettare un umilissimo lavoro!

Possiamo infatti anticiparvi che, trascorsi alcuni giorni, Lütfiye metterà Şermin al corrente del fatto che non può continuare a stare negli appartamenti del municipio, a meno che non accetti di lavorare per lo stesso. L’unico impiego disponibile sarà però abbastanza umile, dato che la Yaman si troverà costretta ad accettare la mansione di spazzina di Cukurova.

Spaventata dalla possibilità di non avere nuovamente un tetto sopra la sua testa, a Şermin non resterà dunque altra scelta se non quella di accettare l’occupazione. E così, nel giro di un giorno, diventerà la “barzelletta vivente” di Cukurova, dato che tutti la guarderanno con un modo di fare irriverente, quasi a voler sottolineare la sua caduta in basso.

Terra Amara, trame: l’arresto di Betul umilia ancora di più Şermin!

In ogni caso, questa sarà soltanto la punta dell’iceberg della debacle di Şermin. Proprio il giorno in cui assumerà il ruolo di operatrice ecologica, Betul verrà assicurata alla giustizia per l’omicidio di Hakan grazie all’intervento di Zuleyha e Fikret Fekeli (Furkan Palali), che raggiungeranno la ragazza in Siria (dove stava per fuggire in Francia con Abdülkadir).

Raggiunta la figlia nei pressi dell'ufficio del procuratore, Şermin continuerà a sostenere che Betul è innocente riguardo all'accusa che le è stata mossa, ma nessuno darà peso alle sue parole. E, giocoforza, Şermin sarà sempre più l'oggetto dello scherno degli abitanti della cittadina…