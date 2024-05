Terra Amara anticipazioni: Zeynep e Fikret si sposano ma Vahap…

Nozze con un po’ di tensione nell’ultimissima puntata di Terra Amara. Anche se riuscirà a convolare a nozze con la sua amata Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın), il giovane Fikret Fekeli (Furkan Palali) si troverà a dover gestire un potenziale pericolo nel corso del banchetto matrimoniale. E in tutto ciò avrà un ruolo ben preciso lo psicopatico Vahap Keskin (Ergün Metin).

Terra Amara, news: Abdülkadir viene arrestato e…

La storyline si delineerà nel momento in cui, dopo una fuga con Betul Arcan (Ilayda Cevik) verso la Francia, Abdülkadir (Erkan Bektas) verrà arrestato per l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Due mesi dopo l’arresto, il giudice emetterà dunque la sentenza per Abdülkadir e stabilirà che l’uomo dovrà restare in prigione finché non sarà giustiziato.

Inviperito per la condanna a morte del fratello, Vahap inizierà dunque a meditare vendetta e la sua ira si manifesterà nel giorno delle nozze di Fikret e Zeynep…

Terra Amara, spoiler: Lütfiye sposa Zeynep e Fikret

In tal senso, possiamo anticiparvi che il matrimonio si svolgerà a villa Yaman. Circondati dall’affetto dei loro cari, in primis dai testimoni Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Çetin Cicergi (Aras Senol), Fikret e Zeynep coroneranno il loro sogno d’amore in una romantica cerimonia notturna e a farli diventare marito e moglie, in quanto sindachessa di Cukurova, ci penserà la “zia” Lütfiye Duman (Hulya Darcan), fin dal primo momento sostenitrice della loro unione.

Tutto sembrerà quindi filare per il verso giusto, almeno finché Vahap non si presenterà alla festa e terrorizzerà tutti sparando un colpo in aria con la sua pistola!

Terra Amara, trame: Vahap minaccia di farsi esplodere!

Il peggio però arriverà quando Vahap sgancerà il giubbotto indossato, facendo scoprire a tutti quanti che ha addosso dell’esplosivo pronto a far esplodere. A quel punto, Vahap tenterà di negoziare con Fikret e preciserà che, se vuole salvarsi, deve fare il possibile per fare uscire Abdülkadir di prigione. Una richiesta alla quale il giovane Fekeli non darà ascolto, così come il Procuratore Savci (Önder Özcan), tra gli invitati alle nozze.

A risolvere la situazione penserà fortunatamente un operaio di Zuleyha che, per via dei tanti anni passati al fronte, riconoscerà che Vahap ha indosso una bomba finta e lo sfiderà apertamente (al fine di smascherarlo). E così, una volta appurata la sua bugia, Vahap verrà arrestato e, per decisione di Savci, portato in un istituto psichiatrico.

A quel punto il banchetto nuziale di Fikret e Zeynep potrà dunque continuare senza alcun tipo di intoppo e traghetterà i telespettatori nel gran finale della dizi turca. Anche se di questo vi parleremo nel nostro ultimo post di anticipazioni dedicato a Terra Amara… Seguici su Instagram.