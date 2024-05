Terra Amara, Sibel Tasçioglu a Tv Soap: “Şermin ama spendere i soldi, soprattutto quelli degli altri”

Fin dalla prima puntata di Terra Amara è il volto dell’arrivista Şermin Yaman, la spietata e pettegola madre di Betul (Ilayda Cevik). Un personaggio interpretato con maestria dall’attrice turca Sibel Tasçioglu, che ama tantissimo la sua Sermin, una donna senz’altro piena di sfaccettature e incattivita da un passato intriso di delusioni.

Tutti aspetti dei quali abbiamo parlato con Sibel, in questa intervista concessa a Tv Soap. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Terra Amara, intervista a Sibel Tasçioglu (Şermin Yaman)

Sibel, quali sono le caratteristiche che apprezza maggiormente di Şermin? Che cosa le piace di lei?

Beh, che dire di Şermin? È divertente ed unica, con un carattere davvero molto particolare. Ama spendere soldi, soprattutto quelli degli altri. Ha un mix esplosivo di caratteristiche con le quali si è sicuramente fatta notare dal pubblico. Anche perché, quando vuole, sa essere anche una donna molto dolce.

Il carattere particolare di Şermin è dovuto sicuramente al passato difficile, considerato che le è andato un po’ tutto storto: la famiglia Yaman l’ha abbandonata e ha dovuto affrontare diverse ostilità, imparando, non sempre con dei buoni risultati, a dover badare a se stessa. E questo ha fatto nascere in lei un forte desiderio di vendetta. Sono stata contenta di poterla interpretare, in primis perché così ho potuto fare parte del cast di Terra Amara, che è davvero eccezionale.

Che rapporto ha con i suoi fan?

Cerco sempre di conversare con loro. Purtroppo, a causa dei miei impegni, non ho però sempre il tempo di aggiornare i miei profili ufficiali per condividere regolarmente le mie cose.

Quando ha deciso di fare l’attrice? Ha ancora un sogno professionale nel cassetto da realizzare?

Recitare è stata la mia passione fin dall’infanzia e ho studiato per arrivare a fare l’attrice. Se devo parlare di sogni nel cassetto, direi che ci sono tanti registi di successo con cui mi piacerebbe un giorno lavorare. Perché sogno una carriera a livello globale.

Ci sono altri progetti in cantiere?

Sì, faccio parte del cast di “Kızılcık Şerbeti” (Un amore), una serie molto popolare in Turchia.

Quali sono i suoi hobby e le sue passioni?

Vivo con mio marito in una cittadina vicino al mare. Se il tempo ce lo permette, facciamo insieme lunghe passeggiate in riva al mare. Inoltre, vado a teatro (se ho del tempo libero) e amo tantissimo gli animali, tra cui i gatti; faccio tutto il possibile per aiutare quelli in difficoltà. Al primo posto, se libera dagli impegni di lavoro, c’è la famiglia. Quando non sono sul palco o in studio a registrare, trascorro del tempo coi miei figli a quattro zampe. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione