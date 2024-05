Un passo dal cielo 8: iniziate le riprese!

Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sua Vanina Guarrasi, la fortunata serie Mediaset tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia, Giusy Buscemi lascia Catania e la sua imponente regina, l’Etna, per volare tra i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti. Questi faranno da sfondo alle indagini del suo alter ego Manuela Nappi, protagonista di Un Passo dal Cielo, la popolare fiction targata Lux Vide.

Ieri, lunedì 20 maggio 2024, è stato battuto il primo ciak dell’ottava stagione. Sul set erano presenti, oltre alla Buscemi, il coprotagonista Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli, insieme ai registi Alexis Sweet e Laszlo Barbo, reduci dal grande successo della seconda stagione di Viola Come il Mare.

“È una serie che amo molto, una storia che fa sognare la gente anche per i luoghi in cui la giriamo. La sfida di tutti noi è fare sempre meglio,” ha dichiarato il CEO Luca Bernabei, che come di consueto ha raggiunto gli studi di Formello per augurare buon lavoro a tutto il cast e alla troupe.

Per adesso, non si conoscono particolari sulle nuove trame e sui nuovi arrivi che si aggiungeranno al cast storico, ma con l'inizio delle riprese il pubblico può prepararsi a sognare tra le vette maestose delle Dolomiti e le avvincenti avventure di Manuela e Vincenzo Nappi.