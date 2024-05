Un posto al sole, anticipazioni 22 maggio 2024: Raffaele sconfortato, Marina di nuovo a Napoli

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 22 maggio 2024

Guido (Germano Bellavia) accompagna Claudia (Giada Desideri) a sostenere il provino, ma così facendo finisce per vivere con lei istanti di pericolosa vicinanza. Le possibili conseguenze dello scontro con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) gettano Raffaele (Patrizio Rispo) in un grande stato di prostrazione. Marina (Nina Soldano) rientra a Napoli dalla vacanza non sapendo nulla di quanto è successo in sua assenza, ciò mentre Ferri continua a esercitare continue pressioni su Diego (Francesco Vitiello), facendo leva su ciò che è successo con il padre…