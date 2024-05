Un posto al sole anticipazioni: Alberto come la prenderà? Clara affronta la situazione!

A Un posto al sole c’è aria di nozze. Si tratta come sapete di un matrimonio un po’ particolare (dovendo avvenire in carcere), ma pur sempre sposalizio sarà: si tratta dell’unione tra Clara (Imma Pirone) e il redento Eduardo (Fiorenzo Madonna). Ma il coronamento del travagliato sogno d’amore tra i due personaggi dovrà prima interagire con la furia di un ben noto “terzo incomodo”…

In queste settimane abbiamo visto Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) impegnate a tentare di infondere speranza e allegria in Clara, anche attraverso la scelta dell’abito da sposa. Ma la ragazza ha un evidente velo di tristezza, perché sa benissimo che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) con ogni probabilità darà in escandescenze quando saprà che suo figlio Federico avrà stabilmente a che fare con un ex mafioso.

Spoiler Un posto al sole: Alberto la prenderà malissimo!

Palladini si rivelerà davvero un ostacolo sulla via del matrimonio? Quel che è certo è che tra poche puntate l’avvocato – ultimamente già piuttosto sospettoso – saprà quello che sta succedendo e la più immediata conseguenza sarà un aspro litigio con Niko (Luca Turco)!

Visto che la verità sarà ormai venuta a galla, Clara capirà di dover prendere le redini della situazione e deciderà di affrontare Alberto, ma il legale – più che mai infuriato – reagirà malissimo riguardo alla novità che ha appreso e riserverà alla sua ex fulmini e saette, arrivando a minacciarla. Tale atteggiamento potrà davvero mettere in forse le nozze o alla fine Clara ed Eduardo vinceranno su tutto? Lo scopriremo a breve! Seguici su Instagram.