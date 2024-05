Un posto al sole anticipazioni: Claudia va a stare da Silvia, Mariella furiosa!

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) potrebbero lasciarsi? È una delle domande che i fan di Un posto al sole ultimamente si fanno, visti i disaccordi sempre più forti vissuti dalla simpatica coppia di vigili. I malumori tra i due erano latenti sin da tempi non sospetti, ma sono esplosi più che mai con il ritorno a Napoli di Claudia Costa (Giada Desideri).

Da una parte, Mariella non ha apprezzato affatto che il marito dedichi così tanto tempo alla sua “vecchia amica”, sottraendolo a lei e al figlio; dall’altra Del Bue, stanco dei continui rimproveri della consorte, sembra aver trovato nuova linfa attraverso il feeling sempre crescente con la Costa. Forse però è un feeling fin troppo crescente, tanto che per poco non ci è scappato un bacio…

C’è da dire che Claudia, nel rivedere dopo anni i volti a lei familiari di Palazzo Palladini, si è venduta come un’attrice dalla grande carriera ma, attraverso alcune telefonate al suo agente, la sensazione è che la donna invece sia sul lastrico. E il provino nel quale lei aveva riposto tutte le sue speranze è pure andato male…

Quindi cosa succederà adesso? Probabilmente anche per via di tutte queste difficoltà, Claudia inizierà ad appoggiarsi sempre più agli abitanti di Palazzo Palladini e le ultime anticipazioni parlano addirittura di un trasferimento a casa di Silvia (Luisa Amatucci) a cui assisteremo già tra pochi episodi.

Ovviamente Mariella non sarà affatto felice che la sua nuova nemica si avvicini così tanto e ciò aprirà la strada a ulteriori battibecchi con Guido, che però dal canto suo gestirà i rimbrotti della moglie con la solita indifferenza. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.