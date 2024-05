Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024

Rossella, reduce dal drammatico sequestro, matura una decisione troppo a lungo rimandata. Nicotera cerca di scoprire chi abbia ordinato di uccidere Diana. Un buffo equivoco alimenta ancora di più la gelosia di Mariella nei confronti di Claudia.

Ricevuta conferma dei sentimenti che Rossella prova per Nunzio, Riccardo nutre un profondo risentimento verso il suo rivale. Ormai prossima ad entrare nel programma di protezione con Eduardo, Clara non trova il coraggio di confessarlo ad Alberto. Mariella cerca invano di allontanare Claudia da Guido, ma il vigile è sempre più sensibile al fascino della donna.

La notizia del duro confronto tra Nunzio e Riccardo, sedato da Ornella, turba ulteriormente Rossella. I medici decidono di far uscire Diana Della Valle dal coma farmacologico. Un altro inaspettato collaboratore aiuterà Nicotera e Cimmino a fare luce sugli ultimi eventi criminali accaduti nel centro storico e sugli affari del clan camorristico guidato da Torrente. Le tensioni tra Roberto e Ida non si placano, tanto che la ragazza prende una decisione importante relativa al suo futuro con Tommaso, ma Ferri potrebbe aver capito le sue intenzioni.

Eugenio farà un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola. Un imprevisto però rischia di oscurare la loro ritrovata serenità. Dopo aver scoperto le intenzioni di Ida e Diego, Ferri comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale. Il risveglio di Diana provocherà un grande sollievo in Nunzio pronto a prendersi cura di lei mentre Rossella cercherà un confronto con Riccardo. Michele e Filippo, intanto, incontrano un genitore che ha vissuto sulla sua pelle il pericoloso impatto dei social media sulla vita dei ragazzi.

Raffaele dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa e Damiano realizzerà che nonostante tutto Viola ed Eugenio resteranno sempre una famiglia. Roberto, non riuscendo ad avere la meglio su Diego e Ida, sfogherà la propria rabbia sul portiere. L’intenso incontro con Viviana Melluso lascerà segni profondi sia in Filippo che in Michele ma entrambi, alla fine, apprezzeranno ancora di più il valore dei loro affetti. Seguici su Instagram.