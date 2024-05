Un posto al sole, anticipazioni e trama 3 giugno 2024: Lara, quale sarà la sua risposta?

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 3 giugno 2024

In vista del processo riguardante il piccolo Tommaso (Luigi De Feo), Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) chiedono a Lara (Chiara Conti) di rendere “più leggere” le responsabilità della stessa Ida. Ma la Martinelli come reagirà? Rossella (Giorgia Gianetiempo) tenta di mettere a tacere la gelosia che avverte nei confronti di Riccardo (Mauro Racanati) e Virginia (Desiree Noferini), ma non è facile! Il trasferimento di Claudia (Giada Desideri) a casa di Silvia (Luisa Amatucci) porterà a nuovi conflitti tra Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia)… Seguici su Instagram.