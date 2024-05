Un posto al sole anticipazioni: ma Ferri querelerà davvero Raffaele?

Querela sì, querela no… Su questa minaccia, non ancora tradotta in realtà, vertono le attuali puntate di Un posto al sole, con Diego Giordano (Francesco Vitiello) che – pur di proteggere suo padre Raffaele (Patrizio Rispo) – per un attimo ha tentennato nel suo nobile proposito di far ottenere a Ida (Marta Anna Borucinska) la custodia del piccolo Tommaso (Luigi De Feo).

Già sappiamo che ora Diego avrà una nuova idea: assicurarsi che Lara (Chiara Conti), quando ci sarà la deposizione al processo, dica qualcosa di “morbido” che possa salvaguardare Ida. Ciò ovviamente porta al ritorno in scena della Martinelli, che presto tornerà a farsi vedere in quel di Palazzo Palladini mandando Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) su tutte le furie.

Questa vicenda, ve lo anticipiamo, terrà ancora banco nelle prossime settimane, con Ferri che comincerà a intuire la strategia di Ida e Diego – che coinvolge anche Lara – e metterà in moto una lotta contro il tempo pur di neutralizzarla.

Nei prossimi episodi, però, dovrà anche affrontare le problematiche provenienti da un “fuoco amico” che si trova proprio accanto a lui: ebbene sì, Marina (Nina Soldano) inizierà a non reggere più il peso di tutta questa situazione e cercherà per quello che è possibile di far ragionare il marito.

Il risultato è che l’imprenditore rinuncerà alla querela contro Raffaele, cosa che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti, compreso ovviamente il diretto interessato!

Ma la storia non finisce ovviamente così: Ida e Diego inizieranno speranzosi il complicatissimo iter per arrivare a riprendersi Tommaso (con lui che tra l'altro farà a lei una proposta spiazzante), mentre tra Marina e Roberto comincerà a instaurarsi un certo "freddino". Alla fine il loro matrimonio potrebbe uscirne danneggiato?