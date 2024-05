Un posto al sole anticipazioni: Rossella vede Riccardo con Virginia

Eroine romantiche, ma anche un po’ indecise e confuse… tanto da non capirci più niente! È quello che potrebbe accadere ben presto a Un posto al sole, dove il triangolo del momento vede entrare nuovi “partecipanti” e rischia di diventare ingestibile! Ma vediamo nei dettagli cosa succederà…

In principio era “Rossella & Riccardo”, ma la giovane dottoressa ha iniziato a nutrire sentimenti inespressi per Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) e sappiamo tutti com’è andata a finire. Non per niente, nelle attuali puntate di Upas stiamo assistendo a un momento “rabbioso” di Riccardo (Mauro Racanati), che recentemente se l’è presa con il rivale (reo di avergli rovinato la prospettiva matrimoniale).

Un posto al sole news: Desiree Noferini torna nel ruolo di Virginia

Sta di fatto che Nunzio, proprio quando Rossella (Giorgia Gianetiempo) dopo tanta confusione sembrava aver scelto lui, appare ora sempre più legato a Diana Della Valle (Sara Zanier), che si sta svegliando dal coma. Questa sarà la tendenza dei prossimi episodi: Cammarota più vicino all’affascinante architetta e intenzionato ad aiutarla in un recupero che si dimostrerà più difficile del previsto!

Rossella, che già ha notato il “trend”, prossimamente si accorgerà ancora di più dell’avvicinamento di Nunzio a Diana e inizierà a riflettere sui suoi sentimenti, tutto ciò mentre il suo rapporto con Riccardo continuerà a essere non dei migliori.

E proprio qui ci sarà il colpo di scena: la ragazza si scoprirà un tantino gelosa del suo ex quando lo vedrà in compagnia della sua ex moglie Virginia! Dunque aspettiamoci un nuovo ritorno dell’attrice Desirée Noferini: il rientro del suo personaggio sarà destinato a sparigliare le carte? Presto sapremo tutto, compresi gli aggiornamenti sull’indecisione di Rossella… Seguici su Instagram.