Un posto al sole, anticipazioni e trama 28 maggio 2024: Ferri fa causa al condominio!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 28 maggio 2024

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) mette in pratica la minaccia fatta e decide di intentare causa al condominio, che ha votato contro il licenziamento di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo). Il portiere, una volta appreso l'accaduto, cade nello sconforto e, pur di non pesare sugli abitanti di Palazzo Palladini, sembra in procinto di prendere un'importantissima decisione. Alberto è ancora fuori controllo per la notizia ricevuta e minaccia Clara (Imma Pirone)…