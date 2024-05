Vanina 2 si farà: Mediaset conferma la seconda stagione della serie con Giusy Buscemi

Vanina 2 si farà: Fiction Mediaset ha confermato che le nuove avventure dell’irriverente vicequestore palermitano interpretato da Giusy Buscemi, nato dalla penna di Cristina Cassar Scalia, torneranno in futuro su Canale 5 con una seconda stagione, le cui riprese inizieranno il prossimo novembre e proseguiranno fino a febbraio 2025.

D’altra parte, sarebbe stato un azzardo rinunciare a un titolo come Vanina – un vicequestore a Catania, che fin dalla prima puntata ha conquistato l’affetto del pubblico e l’attenzione della critica, espressasi in maniera molto positiva sulla serie. Inoltre, la fiction ha permesso a Canale 5 di vincere tutte le sfide nella difficilissima serata del mercoledì, cosa non scontata dato che si è scontrata con la temibile concorrenza di “Chi l’ha visto”, da sempre punta di diamante della terza rete di Stato.

Nel dettaglio, le quattro puntate che compongono la prima stagione hanno registrato una media di quasi tre milioni di spettatori (2.890.000) e uno share del 17.2%, con punte di 3.908.000 spettatori e uno share del 23.5%. Il successo è stato altrettanto evidente tra il pubblico giovane, con uno share medio del 27.1% tra i 25-34enni e del 23.14% tra i 15-34enni. Insomma, Vanina ha saputo fidelizzare una buona fetta di pubblico con un personaggio convincente, rivoluzionario e rassicurante al tempo stesso.

Dietro al successo di Vanina Guarrasi si staglia un nome di grande rilievo: Carlo Degli Esposti, fondatore della rinomata casa di produzione Palomar, che nella sua lunga carriera vanta titoli molto amati dal pubblico della TV generalista, tra cui spiccano “Il Commissario Montalbano” e “Makari”. Vanina dunque ha potuto contare su una squadra ben rodata che ha saputo coniugare innovazione e tradizione, portando in scena un personaggio unico e intrecci narrativi avvincenti tra vita professionale e privata, senza mai tradire lo spirito del light crime. La serie mescola sapientemente momenti di commedia con altri di maggiore tensione, mantenendo sempre vivo quel senso di autenticità italiana e quella nota poetica che contraddistinguono le produzioni Palomar.

La prima stagione ha adattato i seguenti romanzi: “Il Re del gelato”, “Sabbia Nera”, “La logica della lampara” e “La Salita dei Saponari”. La seconda proseguirà con la medesima formula, basandosi su altri quattro romanzi: “L’uomo del porto”, “Il talento del cappellano”, “La carrozza della Santa” e “La banda dei carusi”.

Come anticipato, le riprese inizieranno solo a novembre. Questo ritardo è dovuto anche agli impegni degli attori principali: la protagonista Giusy Buscemi ha da poco iniziato le riprese dell’ottava stagione di “Un passo dal cielo” e sarà impegnata sulle Dolomiti per molti mesi. Anche Giorgio Marchesi, che nella serie interpreta Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo e fidanzato della protagonista, è attualmente sul set di “Le onde del passato”, nuova fiction Mediaset in onda nella prossima stagione. Dunque, per rivedere Vanina e Marco, potremmo dover aspettare fino all’inverno del 2026. Seguici su Instagram.