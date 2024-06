Alfredino una storia italiana: cast e trama della miniserie in onda su Rai 1 | Fiction

Martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2024, alle 21.30, Rai 1 manderà in onda Alfredino – Una storia italiana, la miniserie Sky Original che rievoca i drammatici eventi di Vermicino accaduti quarantatré anni fa. La vicenda del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo nel 1981, tenne l’intera Italia con il fiato sospeso per tre giorni. La Rai ripropone questa miniserie a tre anni dalla sua prima trasmissione su Sky Cinema, avvenuta nel giugno 2021.

Nel giugno del 1981, la miniserie racconta l’incidente tragico in cui il giovane Alfredino Rampi, interpretato da Kim Cherubini, cade in un pozzo nei campi di Vermicino, nella provincia di Roma, scatenando un incubo per i genitori Franca, interpretata da Anna Foglietta, e Ferdinando, interpretato da Luca Angeletti.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco si affrettano sul posto, ma l’evento attira rapidamente l’attenzione di curiosi, speleologi e volontari comuni che si uniscono per cercare di salvare il bambino intrappolato nel pozzo.

La televisione giunge anche a Vermicino, con i notiziari che trasmettono in diretta le operazioni di soccorso, inaugurando la prima trasmissione televisiva ininterrotta nella storia italiana. L’attenzione nazionale porta persino il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, interpretato da Massimo Dapporto, sul luogo dell’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi, dopo tre giorni i soccorritori devono constatare la tragica morte del ragazzo.

Nel cast diretto da Marco Pontecorvo, troviamo Anna Foglietta (Franca Rampi, madre di Alfredino), Luca Angeletti (Ferdinando Rampi, padre di Alfredino), Kim Cherubini (il piccolo Alfredino Rampi), Francesco Acquaroli (il comandante dei Vigili del fuoco, Elveno Pastorelli) e Vinicio Marchioni (Nando Broglio, che instaurò un rapporto con Alfredino durante quelle interminabili ore). E ancora: Beniamino Marcone (Marco Faggioli, uno dei molti pompieri accorsi sul luogo della tragedia), Giacomo Ferrara (Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che tentarono di salvare il piccolo), Daniele La Leggia (Tullio Bernabei, caposquadra degli speleologi e primo a calarsi nel pozzo), Riccardo De Filippis (Angelo Licheri, l’ultimo a calarsi nel pozzo e a tentare di salvare Alfredino, sentendo scivolare il polso del bambino a causa del fango che impedì la presa), Valentina Romani (la geologa Laura Bortolani) e Massimo Dapporto (il Presidente della Repubblica Sandro Pertini).

La sceneggiatura di “Alfredino – Una storia italiana” è stata scritta da Barbara Petronio (che ricopre anche il ruolo di produttrice creativa) insieme a Francesco Balletta e Alessandro Bernabucci. La miniserie è una produzione originale Sky, realizzata da Lotus Production. Seguici su Instagram.