Anticipazioni Endless love: arrivano Eda e Şafak, ecco chi sono…

Nella seconda stagione di Endless Love ci sarà spazio anche per due new entry che fin da subito daranno l’impressione di piacersi. Stiamo parlando dei giovani Eda (Ece Yaşar) e Şafak (Berk Güneşberk). Scopriamo quindi in che modo verranno introdotti nelle storyline della dizi turca..

Endless Love, news: Eda prende servizio a casa di Nihan e Emir

Tutto prenderà il via nel momento in cui Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) rapirà la piccola Deniz, la figlia che la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) ha avuto da Kemal Soydere (Burak Özçivit). Quest’ultimo, appena uscito di prigione, si rifiuterà di ascoltare le richieste di aiuto della sua ex, poiché ignorerà di essere il padre della bambina. A quel punto, pur di stare accanto alla figlia, Nihan non avrà altra scelta se non quella di piegarsi all’ennesimo ricatto di Emir e andrà a vivere nella nuova casa che l’uomo ha scelto per la loro “famiglia”.

Da un lato Emir vorrà infatti crescere Eda come se fosse il vero padre della bimba, impedendo ovviamente a Kemal di scoprire la verità; dall’altro Kozcuoğlu riassumerà tutto il personale di servizio della sua casa precedente, fatta eccezione per l’ultima arrivata Eda, nipote della governante Exane. Una personalità, quella di Eda, che non piacerà particolarmente a Nihan, la quale comunque deciderà in più occasioni di affidarle Deniz…

Endless Love, trame: Eda incontra Şafak

Giovanissima e spensierata, dato che non avrà ancora finito la scuola dell’obbligo, Eda mostrerà anche una certa immaturità. Tuttavia, incrocerà presto la sua strada con quella del giovane Şafak, fratello minore dell’ormai ex commissario della sezione omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay).

Ormai archiviate le investigazioni sul conto dell’assassinio di Linda, anche per via dell’apparente suicidio in carcere di Ozan Sezin (Barış Alpaykut), Hakan sarà completamente asservito a Emir, ma nonostante ciò farà fatica a sopportare l’ennesima decisione dell’imprenditore. Quale? Kozcuoğlu assumerà come autista personale di Nihan proprio Şafak. Non a caso, in una determinata occasione, Hakan implorerà Emir di non immischiare Şafak nei suoi affari, ma ovviamente non verrà ascoltato…

Endless Love, spoiler: ecco perché Emir ha in pugno Hakan e Şafak

Ma per quale motivo Hakan si sarà prostrato al servizio di Emir dopo aver cercato di accusarlo dell’omicidio di Linda? La risposta è abbastanza semplice: un flashback chiarirà infatti che, circa un anno prima, Şafak è stato in pericolo di vita e Emir ha aiutato Hakan a salvare il fratello, in cambio del suo aiuto incondizionato.

Un patto che Hakan non è mai riuscito a scrollarsi di dosso e di cui Şafak è completamente all’oscuro. Proprio per questo, il giovane si sentirà a suo agio nel ruolo di autista di Nihan e, nel frattempo, non perderà occasione di stuzzicare Eda. Insomma, l’intreccio per i nuovi personaggi sarà ben delineato, ma attenzione anche a Hakan.

A sorpresa l’ex commissario mostrerà infatti un certo interesse per Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) e l’aiuterà addirittura a trovare lavoro. Iniziativa che potrebbe non fare piacere a Emir, qualora la dovesse apprendere… Seguici su Instagram.