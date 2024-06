Bardot: cast e trama della fiction di Canale 5 con Julia de Nunez

Da ragazza comune a leggenda del cinema: stasera (17 giugno 2024) arriva su Canale 5 la nuova miniserie “Bardot”, una co-produzione italo-francese che racconta la straordinaria vita di Brigitte Bardot. La serie, che andrà avanti per tre puntate concludendosi il 1° luglio, ripercorre il suo percorso dall’adolescenza alla consacrazione come star internazionale. Brigitte Anne Marie Bardot, in arte BB (o Bébé, secondo la pronuncia francese) non è stata solo un’attrice di successo, ma anche un simbolo di un’intera generazione e un’icona di stile che ha sfidato le norme sociali del suo tempo. Un viaggio affascinante nella vita di una donna che ha segnato indelebilmente il mondo del cinema.

Brigitte Bardot (interpretata da Julia de Nunez) a soli 15 anni appare sulla copertina del nuovo settimanale Elle. Notata immediatamente dal giovane Roger Vadim (Victor Belmondo), assistente del celebre regista Marc Allégret, ottiene il permesso dai genitori per fare un’audizione cinematografica. I suoi genitori, però, non la considerano particolarmente bella né talentuosa e dubitano che possa avere un futuro nel cinema. Contro ogni aspettativa, Brigitte viene scelta, cambiando così il suo destino. Scopre il mondo del cinema, l’amore, la sessualità e la libertà, ribellandosi contro l’educazione rigida e conservatrice della sua famiglia.

Tra amori, film, matrimoni e la nascita di un figlio, la miniserie illustra come Brigitte, oggi ottantanovenne, sia diventata semplicemente “Bardot”, l’incontrastata diva degli anni ’50 e ’60. Amata come una dea, icona di moda e pioniera dei movimenti animalisti, l’attrice ha saputo affascinare e dividere l’opinione pubblica in egual misura.

Nel cast della miniserie ideata, scritta e diretta da Danièle Thompson insieme al figlio Christopher, troviamo la bellissima Julia de Nunez, giovane attrice francese con un’incredibile somiglianza a Brigitte Bardot, affiancata dalla giovanissima Valentine Bourgeois nel ruolo di Brigitte da piccola. Victor Belmondo interpreta Roger Vadim, primo marito di Brigitte; Jules Benchetrit è Sami Frey, attore e amante di Brigitte; Oscar Lesage veste i panni di Jacques Charrier, secondo marito di Brigitte; Noham Edje è Jean-Louis Trintignant, attore con cui Brigitte ha avuto una breve relazione; Mikaël Mittelstadt è Gilbert Bécaud, cantante con cui Brigitte vive una relazione clandestina.

Fabian Wolfrom è Sacha Distel, cantante con cui Brigitte ha pure una relazione; Géraldine Pailhas interpreta

Anne-Marie “Toty” Mucel, madre di Brigitte; Hippolyte Girardot è Louis “Pilou” Bardot, padre di Brigitte; Lou Gable è Mijanou Bardot, sorella di Brigitte; Bernard Murat è Léon “Le Boum” Mucel, nonno di Brigitte e Mijanou; Anne Le Ny è Olga Horstig, agente di Brigitte; Yvan Attal è Raoul Lévy; Louis-Do de Lencquesaing è Henri-Georges Clouzot, regista; e Valentina Romani interpreta Peggy, controfigura di Brigitte. Seguici su Instagram.