Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 26 giugno 2024

Taylor (Krista Allen) prende la situazione in mano per evitare che tra Thomas (Matthew Atkinson) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) possa crearsi una frattura, e li costringe ad affrontarsi. Thomas lamenta quello che ritiene un tradimento da parte della sorella che, dal canto suo, ritiene, invece, di averlo sempre appoggiato anche quando non lo meritava.