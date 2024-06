Beautiful, anticipazioni americane: Hope si sta facendo delle “fantasie” su Finn!

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope Logan ha un nuovo chiodo fisso: John Finnegan! L’attrazione che la ragazza ha iniziato a provare per il medico sta popolando i suoi pensieri, regalandole improvvise fantasie a tinte hot che sicuramente non piacerebbero alla legittima moglie di Finn, Steffy!

Quest’ultima, lungi (per il momento) dal sospettare che la sorellastra stia provando sentimenti proibiti per suo marito, ritiene comunque la vicinanza di Hope pericolosa per lui: Finn ha dato prova di sentimenti contrastanti nei confronti di Sheila Carter, che Steffy fatica a digerire ma che spera il compagno possa lasciarsi alle spalle. Tuttavia Hope appare spingerlo nella direzione opposta da quella fissata da Steffy: un’influenza dunque scomoda dal punto di vista della figlia di Ridge.

La tensione tra le due, inoltre, è stata alimentata dall’intenzione di Steffy di cancellare la Hope For The Future, dati i risultati tutt’altro che soddisfacenti degli ultimi mesi. Sebbene i numeri le diano ragione, Ridge ha per il momento stabilito di concedere a Hope un altro quadrimestre per rilanciare la collezione prima di pensare di eliminarla.

Per Hope la mossa provata da Steffy è stata di natura del tutto personale, un vero e proprio atto di guerra. A favore della Logan la proposta fatta da Ridge a Brooke di sostituirlo come amministratore delegato al fianco di Steffy. Un’offerta che, per ora, Brooke ha però rifiutato, ritenendo sia più saggio non far sentire la figliastra scavalcata, proprio ora che il suo tentativo contro la Hope For The Future è stato respinto. Insomma, per mantenere la pace, Brooke ha preferito non cogliere la ghiotta opportunità di tornare ad occupare un posto più importante in azienda.

Il problema è che ora la Logan senior si troverà a temere che il delicato equilibrio familiare possa essere minacciato su un altro fronte. Infatti nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti, di fronte alle parole di Hope nei confronti di Finn, Brooke intuirà che la figlia stia iniziando a provare sentimenti "di troppo" nei confronti del marito di Steffy. Una situazione potenzialmente esplosiva qualora venisse a galla!