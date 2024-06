Beautiful, anticipazioni americane: Ridge offre a Brooke il ruolo di amministratore delegato

Importanti stravolgimenti attendono la Forrester Creations nelle attuali puntate americane di Beautiful, dove la situazione non proprio idilliaca della Hope For The Future sta scatenando nuove tensioni tra Steffy Forrester e il clan Logan.

Come vi avevamo già accennato, la figlia di Ridge ha manifestato l’intenzione di cancellare la collazione di Hope Logan, nuovamente in perdita senza Thomas Forrester come capo stilista. I numeri, secondo Steffy, parlano chiaro e, per proteggere la casa di moda da inutili perdite finanziare, va presa una radicale decisione. Un pensiero non del tutto respinto da Carter Walton, direttore operativo dell’azienda che, di fronte alle cifre, ha ammesso di non essere in disaccordo, sebbene non si schieri apertamente (presumibilmente data la sua relazione con Katie Logan).

Per Hope la questione è, invece, di natura del tutto personale: secondo lei l’attacco di Steffy è dettato da altri motivi ed incolpa la ragazza dell’allontanamento di Thomas. Per la giovane Logan la sua collezione ha diritto ad altri mesi per gestire il periodo di transizione e tornare ad essere profittevole.

Sempre per Hope, corsa ad aggiornare Brooke, Donna e Katie, si tratta di un tentativo di Steffy di muovere loro guerra e… non possono permetterlo! Insomma, Steffy per Hope è all’apice dell’azienda solo perché figlia di Ridge: ha sottratto alle Logan il controllo della casa di moda, nonostante i loro contributi (specie quelli di Brooke) siano nettamente superiori a quelli di Steffy.

Hope ha quindi spronato la madre a contrattaccare e a reclamare un ruolo più attivo alla Forrester Creations e, anzi, a prenderne il controllo come le spetterebbe. Va detto che ancora una volta, come sempre, in questa storyline business gli autori hanno evitato di menzionare l’assetto di proprietà della casa di moda: 37,5 % nelle mani di Eric, 37,5% in quelle di Steffy e i restanti 20% e 5% divisi, rispettivamente, tra Ridge e Thomas. Non aspettatevi, dunque, le vecchie scene dove gli stilisti votavano e si decideva a colpi di maggioranza come nel mondo reale, la questione verrà ancora ignorata.

La decisione finale è stata dunque rimessa nelle mani di Ridge che ha sentenziato a favore della figliastra: la Hope For The Future avrà tempo un altro quadrimestre per migliorare la propria performance prima di fare una eventuale mossa radicale.

Per Hope e Brooke è stata una prima vittoria contro Steffy e un primo passo per la Logan senior verso un ruolo più attivo in azienda. L’occasione propizia per completare l’opera si presenterà a sorpresa molto presto: Steffy ha infatti proposto al padre di intervenire come capo creativo della Hope For The Future, ma l’uomo ha rivelato di volersi piuttosto concentrare solo sulla linea d’alta moda e di voler alleggerire le proprie responsabilità.

Insomma, Ridge ritiene sia il momento di dedicarsi solo all’aspetto creativo e rinunciare agli altri compiti. Per non lasciare tutto sulle spalle di Steffy, lo stilista deciderà di affiancarle un’altra persona come amministratore delegato, peccato che sarà la persona meno desiderata dalla figlia. Gli spoiler, infatti, anticipano che Ridge offrirà la propria carica a Brooke, ponendola in cima alla gerarchia della Forrester Creations!

Pur senza quote di proprietà, dunque, la Logan riprenderà il controllo dell'azienda al fianco di Steffy. Le due riusciranno a collaborare o solo una di loro è destinata ad avere il completo potere?