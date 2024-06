Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 12 giugno 2024

Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) invita Taylor Hayes (Krista Allen) a stare da lei per un po’. La psichiatra lì per lì declina ma promette di pensarci. Deacon Sharpe (Sean Kanan) avvisa Sheila Carter (Kimberlin Brown) di non affidare il suo cuore a Bill Spencer (Don Diamont). I due sentono l’una la mancanza dell’altra… Seguici su Instagram.