Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 13 giugno 2024

Brooke e Taylor valutano cosa accadrebbe alla loro amicizia qualora Ridge tornasse deciso a volere una di loro. Taylor pensa che sarebbe Brooke, la quale però in questo momento non vuole più essere scelta da un uomo. Intanto Thomas sorprende Hope e Liam con una richiesta legale affinché Douglas scelga con chi vivere: lo stilista non vuole che il suo ruolo di padre sia subordinato ai voleri della coppia… Seguici su Instagram.