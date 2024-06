Beautiful, anticipazioni e trama 16 giugno 2024: Sheila chi ama in realtà?

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 16 giugno 2024

La decisione di Douglas ha lasciato tutti sgomenti. Hope e Thomas chiedono a Steffy di far capire al figlio che non può vivere da lei. Steffy è incerta, ma è propensa a rispettare la decisione del nipote e a non farlo sentire respinto in un momento in cui cerca stabilità a casa sua. Hope, temendo che la cosa potrebbe protrarsi fino alla maggiore età di Douglas, insiste per opporsi, ma Steffy fa presente a lei e a Thomas che hanno creato loro la situazione, che evidentemente angoscia il bambino. Steffy rassicura Hope: col tempo Douglas sentirà presto la nostalgia di casa e vorrà tornare da lei. Deacon chiede a Sheila di lasciare Bill. La Carter è consapevole che l'editore potrebbe sbatterla in galera qualora lo facesse e insiste con Deacon che non è lui che ama, ma Bill. Tuttavia è chiaro che la verità potrebbe essere un'altra…