Beautiful, anticipazioni e trama 2 giugno 2024: ora Katie vuole sapere tutto!

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 2 giugno 2024

Dopo che Katie ha chiarito che, come coppia, per lei e Bill non c'è più futuro, Sheila ne approfitta per rendere chiara la propria posizione accanto all'editore. Katie, incredula che l'ex marito possa mai fidarsi della Carter, accusa Sheila di avergli fatto il lavaggio del cervello. Taylor insiste con Hope e Steffy che è la sola in grado di fermare Sheila, confessando il proprio crimine. Le due ragazze provano a dissuaderla: Bill troverebbe comunque un modo per tenere Sheila fuori di prigione. Katie chiede a Steffy di rivelarle il motivo del ricatto di Bill, perché è impossibile che la ragazza abbia deciso di tenere Sheila fuori di prigione. Steffy non può impedire che Taylor si faccia avanti e confessi a Katie di essere stata lei a sparare a Bill anni prima…