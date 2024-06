Beautiful: Thorsten Kaye (Ridge) trionfa ai Daytime Emmy 2024

La cinquantunesima edizione dei Daytime Emmy si è tenuta il 7 giugno e ha visto Thorsten Kaye (Ridge Forrester in Beautiful) agguantare la statuetta come Miglior Attore Protagonista. Per l’interprete si tratta della seconda vittoria in questa categoria, dopo quella dell’anno scorso.

Per celebrare il riconoscimento, Thorsten ha partecipato di persona alla kermesse, dove è solito invece latitare per sua stessa ammissione: scherzosamente infatti, durante il discorso di accettazione del premio, l’attore si è dichiarato sorpreso della seconda vittoria consecutiva, dato che odia gli show di premiazioni di settore. Kaye ha dunque battuto gli altri quattro nomi in lizza, tra i quali due suoi attuali colleghi di set, John McCook (Eric Forrester) e Scott Clifton (Liam Spencer).

Nulla da fare per gli altri volti di Beautiful: nella categoria Miglior Attrice Protagonista Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) e Annika Noelle (Hope Logan) sono state battute da Michelle Stafford di Febbre D’Amore. Invece Jennifer Gareis (Donna Logan Forrester), che aveva ottenuto la nomination nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, si è vista “soffiare” il premio da Courtney Hope, che ricorderete in Beautiful come la giovane Sally Spectra, personaggio che da un paio d’anni interpreta in Febbre D’Amore.

Quello di Thorsten è l’unico premio per Beautiful in questa edizione, visto che General Hospital ha intascato le statuette di Miglior Soap Opera, Miglior Sceneggiatura e Miglior Regia. Seguici su Instagram.