Dawn: cast e trama della nuova serie tv di Rai 2

Dall’acclamato regista Martin Reynolds arriva in prima visione su Rai 2 Dawn (titolo originale V.C. Andrews’ Dawn), un thriller-drama tratto da una saga che ha catturato l’attenzione dei lettori in tutto il mondo. Stasera e domani (17 e 18 giugno), gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nei primi due capitoli di questa epica narrazione. I restanti due proseguiranno il lunedì sera.

La storia si apre con Dawn Longchamp, una talentuosa musicista che viene improvvisamente allontanata dai suoi genitori biologici, accusati di averla rapita da bambina. Accolta da una nuova famiglia ricca, Dawn si trova presto a lottare non solo per adattarsi a una realtà completamente diversa, ma anche per scoprire la verità che c’è dietro il suo oscuro passato. Mentre combatte per riabilitare il nome dei suoi genitori e recuperare la sua vita precedente, Dawn scopre segreti che rischiano di distruggere tutto ciò in cui ha sempre creduto.

Il secondo film, ‘Dawn – Segreti Sepolti’, segue la protagonista a New York, dove finalmente può coltivare la sua passione per il canto. Tuttavia, il suo rapporto con Jimmy, che per anni l’ha considerata sua sorella, si trasforma in qualcosa di più profondo dopo la scoperta di un segreto sconvolgente. Nel frattempo, un affascinante insegnante aggiunge un ulteriore strato di complicazioni alla vita di Dawn.

L’autrice di questa appassionante epopea moderna è V.C. Andrews, maestra nel combinare elementi romantici e oscuri che catturano l’immaginazione dei lettori. La serie di film si conclude con “Fantasmi del Passato” e “Sussurri nella Notte”, portando a una conclusione avvincente la storia di Dawn Longchamp e dei suoi misteri avvolti nel passato.

Nel cast spiccano attori del calibro di Brec Bassinger, Donna Mills, Jesse Metcalfe, Khobe Clarke e Fran Drescher (la mitica Francesca Cacace della sitcom La Tata). Dawn promette un viaggio adrenalinico ricco di suspense, mistero e rivelazioni sorprendenti.