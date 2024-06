Endless love, anticipazioni 1° luglio 2024: Kemal non vuole che Zeynep si intrometta

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 1° luglio 2024

Grazie ad una telefonata provvidenziale di Efsane, Zeynep si fa già trovare con in mano la pistola di Kemal, dando così valore alla teoria secondo la quale le sue visite ad Emir siano mirate a recuperare l'arma di suo fratello. Quando consegna la pistola a Kemal, quest'ultimo non sembra entusiasta dell'imprudenza dimostrata dalla sorella: l'ha perdonata per la decisione di Ozan di non costituirsi, ma ora non intende farla intromettere nella battaglia tra lui ed Emir. Onder è in ansia per Nihan: non vuole che soffra e ritiene sia il caso di proporre all'assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell'area della centrale termoelettrica. In questo modo Nihan avrà uno scopo nella vita e potrà magari riavvicinarsi a Kemal…