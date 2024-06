Endless love, anticipazioni 21 giugno 2024: Kemal può fidarsi di sua sorella?

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 21 giugno 2024

Zeynep e Ozan si trovano ancora nascosti in un posto segreto, e con loro c'è Zehir. Zeynep è in ansia per il bambino che aspetta, temendo che Emir possa fargli del male, e quindi deve a malincuore decidere tra la sua vita e quella di suo fratello Kemal. Pur con tutta una serie di incertezze, la ragazza trova coraggio e, grazie a una buona interpretazione, riesce a indirizzare Ozan nella speranza tutto vada per il meglio.