Endless love, anticipazioni 22 giugno 2024: Kemal, il brusco risveglio senza Nihan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 22 giugno 2024

Al rientro dalla spesa, Kemal trova Nihan spaventata e triste. Il giovane non sa che, in sua assenza, Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato Nihan di farlo fuori. Nihan, pur di salvare Kemal, ha deciso di tornare definitivamente con suo marito, ma ha chiesto in cambio ad Emir un solo giorno ancora con Kemal per vivere il loro amore come se non ci fosse alcun ostacolo. Tuttavia, l’umore altalenante della ragazza insospettisce sempre di più Kemal.

Asu giunge a casa di Nursen: quest’ultima, nel capire che Asu è la figlia di Mujgan, la accoglie a braccia aperte. Asu scopre che all’epoca la donna aveva scritto molte lettere a Mujgan senza ottenere risposta. Più tardi prova a indagare su tutto ciò con suo zio, che però appare “stranamente” evasivo.

Onder cerca una possibilità per aiutare Leyla a riavere casa sua e chiede un incontro a Galip. Asu trova una vecchia missiva in cui Nursen chiedeva ad Hakki di aiutarla a riabbracciare suo figlio. Scopre quindi che suo zio le ha detto una bugia. Nihan e Kemal cenano insieme, ma la donna non è tranquilla. A un certo punto Kemal non la vede più e si impaurisce. Corre a cercarla e la riabbraccia prima che la pioggia li sorprenda. Segue una romantica notte insieme.

Al risveglio, Kemal trova una lettera lasciata da Nihan nella quale lei gli comunica di aver deciso di tornare a casa per non continuare a vivere in fuga da Emir. Kemal, poco convinto dalle sue parole, raggiunge Nihan per provare a scoprire la verità.