Endless love, anticipazioni 23 giugno 2024: Kemal ed Emir, resa dei conti pericolosa!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di domenica 23 giugno 2024

Ozan e Zeynep annunciano a Zehir la loro decisione di rientrare a casa da Emir, dopo avergli chiesto scusa. Zehir dice tutto a Kemal, il quale vede evidente lo zampino di Emir. Nihan spiega a suo padre che è tornata a casa e che il ferimento di Leyla non è stato un incidente; di conseguenza Onder deduce che ci sia lo zampino di Emir e Nihan gli chiede di fare in modo che nessuno sospetti di suo marito.

Kemal ha trovato la sua camera da letto sporca di sangue e ora apprende da Onder che Leyla è stata accoltellata: subito va in ospedale, dove condivide con i due la sua idea che Emir sia coinvolto. Se Galip non rinuncia a comprare la casa di Leyla, Onder minaccia di svelare che sua moglie non è morta. Galip a quel punto si tira indietro e Leyla ottiene la casa.

Kemal, armato di pistola, entra in casa di Emir, pronto a regolare i conti definitivamente: dovranno spararsi a vicenda fino a quando uno dei due non colpisce l’avversario. In questo modo uno morirà e l’altro finirà in galera, ma almeno Nihan sarà libera. Salih intuisce le intenzioni di Kemal e avverte Zeynep; quest’ultima a sua volta avvisa Nihan, che separa i due nemici e dice a Kemal di voler diventare a tutti gli effetti la moglie di Emir. Kemal, dispiaciuto, torna a casa pur non credendo alle parole di Nihan…

Zeynep ricorda ad Emir l'aiuto fornito per favorire il ritorno di Nihan, ma l'uomo non le è grato e minaccia di venire meno alla promessa di non fare del male al bambino, sottolineando che mai vorrà riconoscere un figlio che non sia di Nihan. Leyla, convalescente, rientra dall'ospedale nella sua casa finalmente ritrovata.