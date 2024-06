Endless love, anticipazioni 24 giugno 2024: Vildan compie un gesto importante ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 24 giugno 2024

Vildan e Zeynep si provocano ancora a vicenda. E così Ozan, che non vuole più vedere la mamma e la consorte litigare continuamente, interviene in difesa di Zeynep e convince la madre a compiere un gesto di distensione. La donna va allora dai consuoceri, Huseyin e Fehime, per dire loro che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena a casa sua, insieme ovviamente ai futuri genitori. La famiglia di Zeynep, tuttavia, ha buona memoria dei torti subiti da Vildan e non intende dimenticare…