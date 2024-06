Endless love, anticipazioni 26 giugno 2024: Nihan gelosa, ma cerca di non farlo notare!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 26 giugno 2024

Onder e Galip cercano di contendersi le attenzioni di Leyla. Kemal vuole provare a tutti i costi che l'aggressione a Leyla è stata la conseguenza di un ordine partito da Emir, ma non può dimostrarlo. Fehime prosegue i preparativi per la cena con cui le famiglie riunite di Zeynep e Ozan festeggeranno il fatto che la ragazza è incinta. Alla fine si decide di invitare alla cena anche Asu e Leyla. Vildan non dice niente a Emir, che però viene informato da Asu e quindi si presenta a sorpresa a casa di Fehime e Huseyin, trascinando con lui Nihan. La serata diventa lo scenario di numerose tensioni. Fehime è speranzosa di vedere Asu e Kemal presto marito e moglie, ma ciò scatena la gelosia di Nihan che continua a far finta di volersi riavvicinare a suo marito…