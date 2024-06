Endless love, anticipazioni 27 giugno 2024: Kemal vede qualcosa che lo turba molto!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 27 giugno 2024

Tufan tenta di mettersi in contatto con Asu, che però non risponde alla sua telefonata. Kemal intende seguire Nihan ed Emir per avere conferma della sua sensazione che Nihan stia dicendo bugie. Asu avvisa ancora una volta Emir, che intanto torna a ricattare Nihan esigendo che quest'ultima sia convincente nel suo ruolo di moglie. Quando Emir e Nihan arrivano in camera dell'uomo, trovano là Zeynep. Anche Kemal, appostato per spiare i movimenti di Emir e Nihan, non si capacita nel vedere Zeynep nella stanza del suo peggior nemico….