Endless love, anticipazioni 28 giugno 2024: Nihan trova Zeynep nella stanza di Emir

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 28 giugno 2024

Nihan sorprende Zeynep ed Emir insieme nella stanza di lui. L'uomo però la porta a credere che Zeynep si trovi in camera per riprendersi la pistola di Kemal. Zeynep userà poi la stessa scusa per Kemal, che – mentre spiava la camera di Emir dal giardino – l'aveva vista entrare ed era rimasto turbato. Emir costringe Nihan a passare la notte insieme a lui ma Nihan la trascorrere sul divano. Il mattino seguente esce per una corsetta; al rientro decide di andare da Emir per chiedergli di restituire la pistola di Kemal, ma per l'ennesima volta trova Zeynep nella stanza.