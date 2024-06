Endless love, anticipazioni e trama 3 giugno 2024: Nihan chiede a Kemal di non nasconderle più nulls

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 3 giugno 2024

Nihan, dopo averli seguiti, vede entrare Kemal e Zehir in casa di Sedat, che fornisce loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. I due scoprono dunque chi è la donna che aveva visto il tentato suicidio di Mujgan e intendono cercarla. Nihan chiede a Kemal di non nasconderle altro e si propone per aiutarlo a scoprire dove si trovi la donna che stanno cercando, Nursen Harran. In seguito, Asu parla a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L’uomo, arrabbiato, chiede a Nihan di non prendere mai più decisioni al suo posto… Seguici su Instagram.