Endless Love anticipazioni: a Hakki accadrà qualcosa di terribile, ecco cosa

Fino a quando Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) ignorerà che la giovane Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) è sua figlia? Occhio alle prossime puntate italiane di Endless Love perché ad un certo punto l’imprenditore comincerà ad avere dei sospetti nei riguardi della socia di Kemal Soydere (Burak Özçivit) e si recherà dallo “zio” Hakkı (Metin Coşkun) per avere dei chiarimenti sulla vicenda. Il tutto finirà però in tragedia…

Endless Love, news: Galip e i sospetti su Asu

La faccenda si delineerà quando Galip si troverà per caso ad assistere ad un incontro tra il figlio Emir (Kaan Urgancioglu) e Asu che avverrà al capezzale della moglie Müjgan (Ayşen İnci). Stranito dalla visione, il Kozcuoğlu Senior inizierà dunque a domandarsi se la ragazza possa essere in qualche m0do la figlia che non ha accettato e per la quale circa venticinque anni prima, convinto di essere stato tradito, ha spinto giù dal tetto della loro abitazione la povera moglie, riducendola in stato catatonico.

Dato che non si fiderà più di Emir e sospettando che quest’ultimo gli stia nascondendo la verità, Galip penserà di portare avanti in maniera autonoma le sue investigazioni e, attirando Asu in un bar con la scusa di un colloquio di lavoro, le farà lui stesso delle domande per snocciolare meglio la questione…

Endless Love, trame: Asu pressata da Galip

Eh sì: dopo averle chiarito in maniera sibillina che deve stare tranquilla perché non intende provarci con lei, visto che potrebbe essere sua figlia, Galip chiederà a Asu chi sono i suoi genitori e, se in qualche modo, Hakki è stato il suo secondo padre. Turbata dalla domanda e temendo che Galip sia arrivato a scoprire tutta la verità sul suo conto, Asu cercherà di deviare la questione e, inventandosi una menzogna, parlerà genericamente delle morti premature del padre e della madre.

Un dialogo decisamente controverso, che culminerà quando Galip domanderà in maniera subdola ad Asu se lei desideri essere parte integrante di un progetto benefico che intende dedicare alla moglie Mujgan. Insomma, in più di una circostanza l’uomo tenterà di provocare Asu, che però manterrà il controllo della situazione e riuscirà a non rivelargli la sua identità.

Endless Love, spoiler: Hakki si toglie la vita di fronte a Galip

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? In seguito al confronto poco chiarificatore con Asu, Galip ordinerà ai suoi uomini di rintracciare il nascondiglio di Hakki. Una volta che l’avrà trovato, Kozocuoglu Senior minaccerà il nemico con una pistola chiedendogli apertamente se Asu sia sua figlia.

Dopo aver sottolineato che non ha di certo paura di morire perché ha un tumore che in poco tempo lo porterà comunque ad esalare il suo ultimo respiro, Hakki ribadirà a Galip che a differenza sua non ha mai meritato l’amore di Mujgan, visto il modo in cui le ha fatto del male. E appena le domande del “nemico” su Asu si faranno incessanti estrarrà una pistola nascosta sotto il suo cuscino e si sparerà un colpo in gola, chiudendo la sua vita terrena e ribadendo poco prima che la “nipote” non ha niente a che vedere con i Kozcuoğlu.

Un gesto estremo da parte di Hakki in difesa di Asu; ma ciò basterà a convincere Galip che la ragazza non è sua figlia? Seguici su Instagram.