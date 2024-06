Endless Love anticipazioni: Asu e Emir uniti contro Galip

Un doppio gioco avviato dall’astuta Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) caratterizzerà le prossime puntate italiane di Endless Love. Nel momento in cui si troverà a dover scegliere tra il padre Galip (Burak Sergen) e il fratello Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), la donna assumerà una decisione in grado di cambiare diverse dinamiche nella dizi turca…

Endless Love, news: Galip gioca a carte scoperte con Asu

La storyline prenderà forma nel momento in cui Galip giocherà a carte scoperte e confesserà ad Asu che sa da circa un anno che è sua figlia. A quel punto, l’imprenditore cercherà di stringere un’alleanza con la Alacahan, asserendo che è preoccupato per le ultime mosse di Emir: quest’ultimo, a suo dire, è accecato dall’amore che sente per la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e prima o poi farà una sciocchezza in grado di compromettere la Holding Kozcuoğlu.

Senza fare troppi giri di parole, Galip inviterà Asu a stare al suo fianco per togliere dalle mani di Emir il potere acquisito nell’azienda, promettendole che un giorno sarà lei a prenderne le redini in quanto sua legittima erede. Proposta che spiazzerà Asu, tant’è che si prenderà alcuni giorni di tempo per decidere al meglio il da farsi…

Endless Love, trame: i dubbi di Asu

Come facilmente prevedibile, dato che ce l’avrà ancora a morte con lui per aver tentato anni prima di assassinare la madre Müjgan (Ayşen İnci), Asu valuterà i pro e contro dell’offerta di Galip, prendendo pure in considerazione il fatto che il padre probabilmente si sta prendendo gioco di lei soltanto per “sconfiggere” Emir.

Non a caso, Asu accetterà di stringere il patto con Galip ma gli porrà una condizione: il fidanzato Kemal Soydere (Burak Özçivit) non dovrà sapere nulla della loro alleanza, né tanto meno che è in realtà una Kozcuoğlu. Galip accetterà tale clausola e ciò farà da preludio al doppio gioco portato avanti da Asu…

Endless Love, spoiler: Asu e Emir uniti contro Galip

Eh sì: vi anticipiamo che, qualche ora dopo, Asu incontrerà Emir e gli svelerà per filo e per sogno ciò che Galip le ha proposto di fare per annientarlo. A quel punto, la Alacahan dirà al fratello che non intende muovergli guerra, visto che a entrambi ha fatto del male levando loro l’affetto di Mujgan, e gli chiederà di seguirla nella sua vendetta tesa a privare per sempre Galip di ogni suo bene.

Neanche a dirlo, Emir risponderà positivamente alla richiesta di Asu ed i due si stringeranno la mano per dare inizio, concretamente, al loro patto. Insomma, i due fratelli Kozcuoğlu si uniranno sempre di più. Un connubio che diventerà sempre più pericoloso e che porterà a dei risvolti davvero sorprendenti… Seguici su Instagram.