Endless love, anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da domenica 16 a sabato 22 giugno 2024

Kemal ha chiaramente un piano in mente e, prima di attuarlo, deve sistemare delle cose. In particolare, è deciso a fare in modo che suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep facciano pace. Nihan, dopo la caduta dal balcone dell’hotel, si trova in ospedale. I giornali dicono che ha tentato il suicidio e sparlano della sua vita privata, ma la donna non ha intenzione di dare adito ai pettegolezzi. Nel frattempo, Emir contatta il direttore della rivista che ha pubblicato gli articoli scandalistici e smentisce tutte le ricostruzioni fatte dai giornalisti.

Emir e Kemal si affrontano in miniera, nelle viscere della Terra: è una sfida verbale tra l’amore egoista e l’amore altruista, finché Emir non estrae una pistola, ma Kemal reagisce e una frana travolge il suo rivale: il destino sembrerebbe decretare la definitiva sconfitta di Emir, ma Kemal non può venire meno ai suoi principi e lo salva. Una settimana dopo Nihan viene dimessa dall’ospedale: con una scusa Leyla separa Nihan da Emir e porta la nipote sull’eliporto, dove un elicottero e Kemal l’aspettano per una fuga verso la libertà. Emir presto si accorge della fuga e ingaggia tutto il suo esercito per la ricerca dei fuggitivi. Vildan, per smascherare Zeynep, ha chiamato degli infermieri a fare un prelievo: finalmente potrà dimostrare a Ozan che sua moglie è una bugiarda e non è incinta. Nihan, in fuga con Kemal, è felice ma preoccupata, soprattutto per Ozan, ma Kemal non ha tralasciato nessun particolare, ha convinto Ozan a fare un gesto che libererà tutti dal giogo di Emir.

Nihan e Kemal, finalmente liberi, si rifugiano in un luogo segreto dove possono vivere dei momenti felici insieme. Emir, nel frattempo, è alle prese con degli ispettori dell’Antitrust inviati da Kemal per rallentare il suo tentativo di inseguimento. Asu scopre dallo zio Hakki che Kemal e Nihan sono fuggiti e, in preda al dolore, giura vendetta contro Emir. Anche Onder e Vildan scoprono della fuga di entrambi i loro figli da una lettera inviata da Ozan. Vildan vorrebbe rivelare ad Emir il contenuto della lettera, ma suo marito la convince a non farlo.

Ozan, parlando al telefono con sua sorella Nihan, le conferma che si costituirà, anche per permetterle di fuggire da Emir e vivere una vita felice con Kemal. Ha in seguito dei timori, ma Zeynep lo convince a rimanere fermo nei suoi propositi. Emir, da un messaggio letto sul cellulare di Leyla, scopre che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave e la individua grazie al fidato Tufan. Asu, nel frattempo, scopre che Tufan le sta nascondendo delle informazioni. Leyla va a trovare Fehime e Hüseyin e cerca di far capire loro le ragioni della partenza di Kemal, rivelandogli inoltre che il matrimonio di Nihan ed Emir è solo un matrimonio di facciata e che la donna chiederà il divorzio.

Nihan e Kemal si trovano nel loro nascondiglio segreto in mezzo ai boschi, lontani da Emir. Quest’ultimo minaccia di strangolare suo suocero Onder, se non gli rivela il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. Ma l’uomo si rifiuta di rispondere, al contrario di Vildan che, per proteggere il marito, decide di dire la verità a Emir: il figlio vuole costituirsi e confessare quanto accaduto durante quella fatidica notte. Emir, convinto che Yasemin sia in contatto con Nihan, minaccia la ragazza e la intima a riferire all’amica di tornare a casa.

Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle a lei prima che a Emir. La donna, per paura che possa succedere qualcosa all’amato per mano di Emir, rinuncia a fare in modo che torni e chiede a Tufan di non fornire a Emir le informazioni trovate; ma Tufan spiffera tutto al suo capo. Nel frattempo, Zeynep scopre (questa volta veramente) di essere incinta.

Kemal e Nihan si sono rifugiati in un posto segreto, dove sono sicuri che nessuno riuscirà mai a trovarli. Il piano è stato pensato nei minimi dettagli: non solo quasi nessuno conosce la posizione della casa in cui i due sono nascosti ma Kemal, grazie all’aiuto dei suoi complici sempre fedeli, ha anche disseminato una serie di falsi indizi per fare in modo di depistare Emir. Il marito di Nihan inizialmente cade nella trappola e si ritrova con un pugno di mosche in mano, sempre più arrabbiato e deciso a compiere la sua vendetta.

Zeynep e Ozan sono nascosti in un luogo segreto, accompagnati da Zehir. Zeynep è molto preoccupata per il bambino che porta in grembo, perché teme che Emir gli possa fare del male, allora si ritrova costretta a decidere tra la sua vita e quella di suo fratello Kemal. Non è molto convinta sul da farsi ma, trovato il coraggio e grazie a una buona interpretazione, riesce a indirizzare Ozan, per fare in modo che tutto vada per il meglio.

Al ritorno dalla spesa, Kemal trova Nihan cambiata: sembra spaventata e triste. Kemal non sa che Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato in sua assenza la sua amata di ucciderlo. Nihan, per salvare Kemal, ha deciso di tornare per sempre con suo marito, ma ha chiesto in cambio ad Emir un solo giorno ancora con Kemal: le servirà per convincere il suo amato che la decisione di rinunziare alla fuga e tornare definitivamente a casa sia solo sua. Nihan, al tempo stesso, vuole vivere l’ultimo giorno con il suo unico amore al massimo, come se esistesse solo il momento presente: il suo umore altalenate però inquieta e insospettisce sempre di più Kemal. Asu si presenta a casa di Nursen: la donna, quando scopre che Asu è la figlia di Mujgan, l’accoglie a braccia aperte. Asu, conversando con lei, scopre che al tempo la donna aveva scritto molte lettere a Mujgan senza ottenere alcuna risposta. Più tardi prova a indagare su questi fatti con suo zio, che si mostra evasivo.

Onder cerca un modo per aiutare Leyla a riavere casa sua e chiede a Galip di incontrarsi. Asu trova una vecchia lettera in cui Nursen chiedeva a Hakki di aiutarla a riabbracciare suo figlio. Scopre quindi che suo zio le ha mentito. Nihan e Kemal cenano insieme, ma la donna sembra molto inquieta. Kemal è terrorizzato quando all'improvviso non la vede più. Corre a cercarla e la riabbraccia, sollevato, un momento prima che la pioggia li sorprenda. La coppia, di nuovo vicina, trascorre una romantica notte insieme. Al risveglio, però, Kemal è accolto da una brutta sorpresa: una lettera lasciata da Nihan nella quale la donna lo informa di aver deciso di tornare a casa. Spiega di non essere pronta ad abbandonare la sua famiglia in un momento così difficile e di non voler continuare a vivere in fuga da Emir. Kemal, incredulo di fronte a tali parole e convinto che Emir stia costringendo Nihan a un gesto del genere, la raggiunge per provare a scoprire la verità.