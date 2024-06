Endless love, anticipazioni dal 9 al 15 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da domenica 9 a sabato 15 giugno 2024

Nihan cerca di rassicurare Ozan: non ha commesso nessun omicidio quindi può affrontare la verità, che sarebbe liberatoria per tutti; lui però, terrorizzato, si rifiuta di aiutarla. Leyla scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell’asta, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Quando la notizia dell’annullamento dell’asta arriva a Galip, lui, minaccioso, si presenta da Leyla accusandola di esserne la causa. La donna, spavalda, non nega: è pronta a combattere fino in fondo per riavere la sua casa. Zeynep, passo dopo passo, origliando ad ogni porta e facendo domande, prova a mettere insieme i pezzi mancanti della storia: perché Ozan è così disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir? Nihan e Kemal, dopo che l’avvocata li rassicura sui tempi brevi del divorzio, sognano l’imminente futuro insieme. Vildan si presenta a casa Soydere per parlare, da madre a madre, con Fehime.

Dopo aver ricevuto una lettera in cui gli dice di non voler essere trovato, Kemal decide di interrompere la ricerca del ricattatore di Emir. Asu si è introdotta nella casa dove, sedata su un lettino di ospedale, è ricoverata sua madre Mujgan e, anche se la donna non può sentirla, le confessa che vuole vendicarsi di Galip, il suo vero padre, colpendo direttamente Emir. Da bambina, infatti, Asu è stata addestrata da Hakki perché un giorno potesse compiere la sua vendetta, e quel giorno è arrivato. Quando Emir scopre che sta per ricevere una notifica di divorzio da Nihan, decide di mostrare sia a lei che a Kemal il filmato in cui si vede chiaramente Ozan sparare a Linda la notte dell’omicidio. Nihan è sotto ricatto e, pur di proteggere il fratello, ritira la causa di divorzio e torna a casa con Emir. Asu chiede a Tufan di non andare avanti con il piano organizzato contro Emir perché, nonostante sia giunta l’ora della vendetta che tanto aspettava, non è disposta a perdere Kemal.

Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po’ di tempo, ma la donna fatica ad accettare la loro separazione. Durante un incontro, vengono fotografati da un reporter che ha intenzione di rendere pubblica la loro relazione. Kemal riesce ad evitare che ciò avvenga, ma ribadisce la necessità temporanea di una distanza. Asu contatta il reporter per proporgli un accordo. Emir incontra Tufan, che dichiara di non voler tornare a lavorare per lui finché il suo capo non sarà certo della sua lealtà. Riesce, attraverso un astuto piano, a riguadagnare la fiducia di Emir, che gli chiede di tornare a lavorare per lui.

Banu è gelosa delle attenzioni che Tarik sembra riservare a Pelin, ma l’uomo smentisce questo interesse e le dichiara quanto sia ancora infuriato per il suo tradimento. Nihan chiede a Leyla di consegnare una lettera a Kemal. È il giorno dell’assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, a cui è presente anche un revisore dei conti. Alla riunione Kemal sorprende tutti con il suo intervento. Annuncia infatti che, a seguito del rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, inizieranno presto i lavori per renderla di nuovo operativa.

In presenza di Ozan, Zeynep finge di avere delle forti nausee, ingannando il marito e lasciandogli credere di proposito di aspettare un bambino. Arricchisce la sua messa in scena con un test di gravidanza (positivo) non suo, bensì fornitole da una ragazza incinta, amica di Sema. Ozan è al settimo cielo, ma Zeynep lo ricatta: terrà il bambino solo se lui le rivelerà tutti i segreti della sua famiglia.

Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir e, tramite l’aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal. I due innamorati si incontrano nella casa, ormai vuota, dei genitori di Yasemin (che si trovano all’estero) e Nihan chiede a Kemal di passare la notte insieme. Gokhan cattura il loro incontro clandestino e gli viene ordinato da Asu di pubblicare il prima possibile le loro fotografie, affinché lei le possa mostrare a Emir; Tufan non condivide il piano architettato dalla donna.

Sulle riviste vengono pubblicate delle foto che ritraggono Nihan e Kemal sulla spiaggia. Dalle foto sembra che i due si siano visti per un incontro romantico clandestino e i giornalisti gridano allo scandalo. Emir viene a sapere la cosa e fa in modo di prenotare quella stessa camera d’albergo in cui Nihan si sarebbe incontrata con Kemal. Successivamente, ordina a Tarik di portare Nihan sul posto, dove lui la sta aspettando. Nel frattempo Kemal, scoperto che suo fratello ha portato la sua amata in quell’albergo, si reca lì per affrontare direttamente Emir e per evitare che lui faccia del male a Nihan.

Nihan, messa alle strette dal marito, ha un terribile incidente. Mentre la sorella lotta tra la vita e la morte, Ozan confessa alla moglie Zeynep la verità sul suo passato; le rivela infatti tutto sull’omicidio involontario che ha commesso e su come Emir gli abbia risparmiato la prigione, in cambio della mano di Nihan. Zeynep è sotto shock e non sa come reagire, ma Ozan la scongiura di non lasciarlo, per il bene del bambino che lei porta in grembo.

Emir, in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, incarica Tufan di sistemare i suoi uomini a presidio dell’ospedale dove è ricoverata Nihan, e assicurarsi che Kemal stia lontano da lei. Onder però offre il suo aiuto a Kemal: potrà sostituirlo nell’assistenza a Nihan per un’ora durante la notte. Galip continua a cercare Nursen, ma senza successo: la donna è ben protetta nel nascondiglio che le ha procurato Kemal. Nursen mostra a Kemal una foto di lei e suo figlio da bambino, e gli racconta di aver dato una copia della stessa foto a suo figlio il giorno della loro separazione. Kemal sa per certo di averla già vista, ma non ricorda dove. Zehir porta a termine una missione per conto del suo capo e amico Kemal: rubare da casa Sezin il passaporto di Nihan e prenotare due biglietti di sola andata sulla nave per Nihan e Kemal. Nihan però è messa sotto stretta sorveglianza da Emir, determinato ormai a toglierle tutto l’ossigeno.

Galip è preoccupato per suo figlio Emir, perché teme che Kemal abbia in mente qualcosa; perciò, tenta di impedirgli di incontrare il suo acerrimo nemico, ma Emir non ascolta ragioni e va dritto per la sua strada. Tufan avvisa Kemal di un pericolo imminente, perché Galip sta indagando sul suo conto e questo non può significare nulla di buono. Kemal approfitta dell'incontro per fare delle domande al ragazzo riguardo alle sue origini e per mantenere la promessa che ha fatto a Nursen, la madre di Tufan. Gli equilibri cambiano perché a questo punto Tufan, che si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della madre, non nutre più lo stesso desiderio di vendetta che lo aveva guidato fino a questo momento.