Endless love, anticipazioni e trama 11 giugno 2024: Kemal, annuncio a sorpresa!

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 11 giugno 2024

Banu si ingelosisce per via delle attenzioni che Tarik riserva a Pelin, ma lo stesso Tarik smentisce qualsiasi tipo di interesse e piuttosto le ribadisce quanto sia ancora arrabbiato per il suo tradimento. Nihan chiede a Leyla di dare una lettera a Kemal. Finalmente giunge il fatidico giorno dell’assemblea generale del CdA della Kozcuoglu Holding, alla quale sarà presente anche un revisore dei conti. Per l’occasione, Kemal comunica sorprendentemente che, dato il rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, cominceranno presto i lavori per renderla nuovamente operativa…. Seguici su Instagram.