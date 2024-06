Endless love, anticipazioni e trama 12 giugno 2024: il ricatto di Zeynep

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 12 giugno 2024

Mentre Ozan è presente, Zeynep fa finta di accusare delle forti nausee, ciò per far credere al marito di essere incinta; per essere più convincente, arricchisce la sua messa in scena con un test di gravidanza (positivo) non suo ma fornitole da una ragazza incinta, amica di Sema. Ozan è entusiasta all'idea di diventare padre, ma Zeynep lo ricatta dicendogli che terrà il bambino solo se lui le svelerà tutti i segreti della sua famiglia…